KAZAKİSTAN'DAKİ TÜRKLER YAŞADIKLARI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI...

İSTANBUL (DHA) - Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a gelen Türkler, ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle çatışmaların ortasında yaşadıkları korku dolu anları anlattılar. Almatı Üniversitesi'nde tıp öğrencisi olan Pembe Öztürk, Her yerde bombalar patlıyor. Sadece bomba seslerini duyarak oturuyorduk. Bu olaylar çok kötü psikolojik etki bırakacak bizlerde" ifadelerini kullanırken, Ticaret için Almatı'da iş görüşmeleri için bulunan İsa Özyaman ise "Olayların başladığı gece çatışma seslerini duyduk. Şehir dışına kaçtık. 8 gün boyunca orada kaldık" diye konuştu.

"ÇATIŞMALARIN BAŞLAMASIYLA ŞEHİR DIŞINA KAÇTIK"

"OLAYLAR BİR ANDA BÜYÜDÜ"

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOKTU"

Almatı'da Al-Farabi Üniversitesi'nde hukuk okuyan bir Türk öğrenci ise, "Bulunduğumuz alanda göstericiler kaldığımız yurdu bastılar. Öğrenci olarak bayağı mağduriyet yaşadık. Hiçbir can güvenliğimiz yoktu. İnternet ve iletişim de yoktu. Başta bizi koruyacak kimse yoktu. Sonra Rus askerleri filan geldi" dedi. Turistik gezi için Almatı'ya giden Hanefi Yıldız da vahim olaylara şahitlik ettiklerini belirterek, "Biz olayları pek göremedik. Ancak polisin çekilmesiyle göstericilerin bankaları, marketleri, her yeri talan ettiğini duyuyorduk" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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