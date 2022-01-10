Son dakika! Kazakistan'daki protestoları değerlendiren Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına yapılan zamlar ve ülkedeki sosyo-ekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

KGAÖ ÖRGÜTÜNDEN YARDIM İSTEDİ

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi. Bu kapsamda Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti. Kazakistan'a 6 Ocak'ta gönderilmeye başlayan KGAÖ barış güçleri içinde Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan askerleri yer alıyor.

TOKAYEV, DARBE GİRİŞİMİ OLARAK NİTELENDİRDİ

Bugün Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısı yapıldı. Üye ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşen görüşmede Tokayev, ülkedeki olayları darbe girişimi olarak nitelendirerek "Ülkede terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Teröristler başkenti ele geçirmek istediler, ama KGTÖ'ne ait uçaklar gelince vazgeçtiler." ifadelerini kullandı.

"OLAYLAR, BİR MERKEZDEN KOORDİNE EDİLİP ÖNCEDEN HAZIRLANDI"

Tokayev, ülkesindeki şiddet olaylarının bir merkezden koordine edildiğini ve önceden hazırlandığını ifade etti. Kazak lider, sivillere karşı savaş açmadıkları ve açmayacakları vurgusunu yapıp Kazakistan'da düzenin sağlandığını ancak "teröristlere karşı operasyonların devam edeceğini" ekledi. Tokayev, ülkede sürdürülen terörle mücadele operasyonu ile KGAÖ barış gücü misyonunun yakında sona ereceğini belirtti.

PUTİN: TERÖRİSTLER ÜLKE DIŞINDAKİ KAMPLARDA EĞİTİMDEN GEÇMİŞ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kazakistan'da yaşananlara ilişkin, "Bu Kazakistan'a karşı saldırı, bir saldırganlık eylemidir" dedi. Rusya lideri, Kazakistan'da şiddet olaylarına karışan saldırganların 'uluslararası teröristlerin ülke dışındaki kamplarında eğitimden geçtiklerinin açık olduğunu' ifade etti. Putin, "Kazakistan devletine yönelik tehdidi, dış ve iç güçler yaratmıştır; mesele gaz fiyatları değil" ifadelerini kullandı.

Putin Kazakistan'da yaşananlar için, Kazakistan'ın güvenliğiyle ilgili benzeri görülmemiş bir sınavla karşı karşıya kaldığını söyledi. Rusya lideri, Kazak lider Tokayev'in çağrısı üstüne ülkeye giden KGAÖ barış güçlerinin sınırlı bir süre için buraya gönderildiği vurgusunu yaptı.

8 BİN KİŞİ GÖZALTINDA

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolara katılanların tespit edilmesi ve yakalanması için yürütülen çalışmalar sırasında toplam 7 bin 939 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre ise olayların başladığı günden bu yana 103'ü Almatı kentinde olmak üzere toplam 164 kişi hayatını kaybetti.

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