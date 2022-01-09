Kazakistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi

Kazakistan'da 2 Ocak itibarıyla başlayan akaryakıt zammı protestoları ülkeyi yangın yerine çevirirken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in orduya verdiği vur emri ve ülke genelinde ilan edilen "Yüksek tehlike alarmı" nedeniyle alınan OHAL kararı suların biraz olsun durulmasını sağladı.

POLİS KONTROL NOKTALARI KURULDU

Kazakistan'da güvenlik önlemleri artırılırken, en büyük kent Almatı'da polis kontrol noktaları kuruldu, güvenlik güçleri devriye gezmeye başladı. Bazı iş yerlerinin yeniden açılmasıyla birlikte halk yiyecek almak için dışarı çıktı.

İNTERNET KESİNTİSİ SÜRÜYOR

Benzin istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasının, yaklaşık 2 milyon nüfuslu kentteki gıda dağıtımını kesintiye uğrattığı belirtiliyor. Başkent Nur Sultan'ın tüm giriş ve çıkışlarına da polis kontrol noktaları kuruldu. Ülke genelinde internet kesintisi sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 164'E YÜKSELDİ

Kazakistan yetkilileri 2 Ocak'ta başlayan protestolarda 26'sı eylemci, 18'sı polis olmak üzere toplamda 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken bugün yapılan bir haberise dünyayı ayağa kaldırdı. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, gösterilerde 2'si çocuk 164 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 6 BİNİ BULDU

Ülkedeki genel hasar miktarı ise 212 milyon dolar, internetin kapatılmasının bedeli 189 milyon dolar, gözaltına alınan kişi sayısı 5.969 kişi olarak açıklandı.

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