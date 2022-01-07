Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halka sesleniş konuşmasını Rusça yapması ve Putin'e teşekkürü gündem oldu

Kazakistan'da 2 Ocak itibarıyla başlayan akaryakıt zammı protestoları ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Hükümetin istifası ve ülke genelindeki OHAL kararına rağmen düşmeyen tansiyon, protestoların çatışmalara dönüşmesiyle 26 protestocunun ve 18 polisin hayatını kaybetmesine neden olurken, yetkililer bu sayının artmasından endişe ediyor.

HALKA SESLENİŞ KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Günlerdir devam eden eylemlerin ardından bu sabah anayasal düzenin büyük ölçüde tesis edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halka sesleniş konuşmasında kullandığı ifadelerle de dünya gündemine bomba gibi düştü.

"VERDİĞİ VUR EMRİ ÜLKEDEKİ GERİLİMİ DAHA DA ARTIRABİLİR"

Yaptığı halka sesleniş konuşmasında kolluk kuvvetlerine ve orduya teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdiğini duyuran Cumhurbaşkanı Tokayev'in bu mesajı ülkedeki gerilimin daha da artacağı yorumlarına neden olurken, 10 dakikalık konuşmasını Rusça yapması ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

DESTEĞİNDEN DOLAYI PUTİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Kazakistan'da gerilimin tırmanmaya başladığı süreçte Rusya'dan yardım talep etmesiyle bir kesimin büyük tepkisini çeken Tokayev'in bugün yaptığı konuşmada hızlı eylemi ve barış gücü askerleriyle ilgili çağrısına verdiği destek için Rusya lideri Vladimir Putin'e teşekkür etmesi de büyük tartışma yarattı.

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANIYOR?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

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