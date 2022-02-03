Kazada ölen Emirhan'ın annesi: 'Oğlum var, dur' dememe rağmen sürücü gaza bastı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün (39) kullandığı otomobille Emirhan'a çarpıp park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait minibüse sıkıştırıp ölümüne neden olduğu kazayla ilgili açılan davanın görülmesine başlandı. Haklarında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen iki sürücünün tutuksuz yargılandığı duruşmada sanıklardan Arzu Döş, Emirhan'ın bir anda önüne çıktığını ve fark etmediğini öne sürdü. Emirhan'ın annesi Saadet Çoğalan (27) ise ' Oğlum var, dur' demesine rağmen otomobil sürücüsü Döş'ün tekrar gaza bastığını söyledi.

Karşıyaka ilçesinde geçen yıl 27 Mayıs'ta, Saadet ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin çocukları Emirhan'a evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobil ile kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan küçük Emirhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme hakimi diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.