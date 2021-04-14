Kazada ölen doktor, toprağa verildi
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Kazada ölen doktor, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA - Haberler | Güncel
Kazada ölen doktor, toprağa verildi

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu yaşamını yitiren acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy'un (30) cenazesi, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu yaşamını yitiren acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy'un (30) cenazesi, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

?Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Isparta- Afyonkarahisar karayolu Keçiborlu ilçesi kavşağında meydana geldi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli acil tıp uzmanı doktor İhsan Ulusoy yönetimindeki 07 MRU 15 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada İhsan Ulusoy yaşamını yitirdi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİEvli ve 1 çocuk babası olan Ulusoy'un cenazesi Isparta'da yapılan otopsiden sonra Burdur'un Bucak İlçe Devlet Hastanesi morguna getirildi. İhsan Ulusoy'un cenazesi buradan da ilçeye bağlı Ürkütlü köyüne götürüldü.Buradaki cenazeye, Ulusoy'un ailesi, çalışma arkadaşları, Antalya ve Bucak'tan sevenleri ve köylüler katıldı. Antalya Müftü Yardımcısı Osman Demirel'in kıldırdığı namazdan sonra İhsan Ulusoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü. Ulusoy'un tabutunu emekli imam babası Yunus Ulusoy ve öğretmen kardeşi Osman Ulusoy ile diğer katılımcılar omuzlarında taşıdı. İhsan Ulusoy, köy mezarlığında toprağa verildi.KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu arada kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. İhsan Ulusoy'un kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptıktan sonra taklalar atarak şarampole yuvarlandığı görüldü.


Kazada ölen doktor, toprağa verildi
Kazada ölen doktor, toprağa verildi
Kazada ölen doktor, toprağa verildi
Kazada ölen doktor, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

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