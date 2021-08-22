Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

KONYA'da üniversiteli gençlerin otomobilinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar'ın (21) cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

KONYA 'da üniversiteli gençlerin otomobilinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar'ın (21) cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Yaralı sürücü Mehmet Demirel'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kuyucu ile Işık'ın kazadan 2 saat önce birlikte fotoğraf paylaştıkları ortaya çıktı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Demirel yönetimindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaçları kırıp takla attı. Otomobildeki üniversiteli gençlerden Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ve Hasan Yazar olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Mehmet Demirel ise ağır yaralandı. Demirel, kaza yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürülüp, buradaki otopsilerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

KAZADAN ÖNCE PAYLAŞMIŞLARGençlerin dün gece sözleşip bir araya geldikleri, bir süre eğlendikten sonra evlerine döndükleri öğrenildi. Hayatını kaybeden gençlerden Narter Kuyucu'nun Yeditepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümü öğrencisi, Hasan Yazar'ın Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi, Aybüke Ece Işık'ın ise üniversite sınavına girdiği, tercih sonuçlarını beklediği öğrenildi. Gençlerden geriye, kazadan 2 saat önce, Aybüke Ece Işık ile Narter Kuyucu'nun birlikte sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf kaldı.KAZANIN NEDENİ AŞIRI HIZ

Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ile Hasan Yazar'ın cenazelerinin bugün toprağa verilmesi beklenirken, trafik polislerinin düzenlediği rapora göre kazanın, aşırı hız nedeniyle yaşandığı bildirildi.

- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez