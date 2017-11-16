Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi YOZGAT - Tunceli'nin Hozat ilçesinden Elazığ'a giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatı kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Nuri Şanlı'nın cenazesi memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Yaycılar köyünde toprağa verildi.

Elazığ Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Yaycılar köyüne getirilen Şanlı'nın cenazesi helallik alınması için baba evine götürüldü. Şanlı'nın cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı köy meydanına getirildi. Yozgat İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Baba Cihat Şanlı ve kardeşi Emre Şanlı ayakta durmakta güçlük çekerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Köy meydanında düzenlene cenaze törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Çavuş Şanlı'nın kazada yaralanan 1.5 yaşındaki kızı Eylül Şanlı'nın yoğun bakımdan çıktığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi