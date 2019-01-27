Kazada Araçtan Dışarı Fırlayan Kişi, Feci Şekilde Can Verdi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan araçtaki kişilerden biri, yola fırlayarak feci şekilde can verdi.
Samsun'da yoldan çıkan panelvan kamyonetin bariyere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi araç altında kalarak bir süre sürüklenip araç ile orta refüjdeki bordür taşı arasında kalıp feci şekilde hayatını kaybederken, araç sürücüsü de yaralandı.
ARAÇ BARİYERE ÇARPTI, SÜRÜCÜ DIŞARI FIRLADI
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 64. kilometresi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şener idaresindeki 19 UH 514 plakalı panelvan kamyonet Havza'dan Samsun istikametine seyir ederken havanın yağışlı olmasından dolayı ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki demir bariyere çarptı. Bu sırada araçtan dışarı fırlayan Ramazan Şener aracın altında kalıp araç ile birlikte 23 metre süreklenip araç orta refüje çarpıp durdu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Araç ile bordür taşı arasında kalan Ramazan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Şener ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İşte olay yerinden dehşete düşüren kareler;
-
kullandıgınız aracınızı iyi tanıyın.. ornegin doblo tipi yada hafişf ticari aracların yol tutuşu diğer araclara daha düşüktür.. buda normal hızınızı 20 puan aşağı çekmeniz gerektiği anlamına geliyor.. yazık oluyor bu araclarımız ve ölen insanlarıız milli servetlerimiz ve değerlerimizdir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ecel geldi kapıya neyarsanyap mekeni cennet olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ya kemer takmazlar ya da takar yüksek sürat yaparlar..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bir ara dolmuştaydım ve dolmuş şoförü tümsegi görmedi dolmuş hızla tümseğe girdi bende arka koltuktan ön koltuğa kadar uçtum ben böyle bir şey görmedim emniyet kemerim olsaydı yerimde kalırdımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Emniyet kemeri takılmadan araç calistirilamaz bir teknolojiye geçilmesi gerekiyor.Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır