Kazada Araçtan Dışarı Fırlayan Kişi, Feci Şekilde Can Verdi

Samsun'da yoldan çıkan panelvan kamyonetin bariyere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi araç altında kalarak bir süre sürüklenip araç ile orta refüjdeki bordür taşı arasında kalıp feci şekilde hayatını kaybederken, araç sürücüsü de yaralandı.

ARAÇ BARİYERE ÇARPTI, SÜRÜCÜ DIŞARI FIRLADI

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 64. kilometresi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şener idaresindeki 19 UH 514 plakalı panelvan kamyonet Havza'dan Samsun istikametine seyir ederken havanın yağışlı olmasından dolayı ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki demir bariyere çarptı. Bu sırada araçtan dışarı fırlayan Ramazan Şener aracın altında kalıp araç ile birlikte 23 metre süreklenip araç orta refüje çarpıp durdu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Araç ile bordür taşı arasında kalan Ramazan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Şener ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte olay yerinden dehşete düşüren kareler;

Kaynak: İHA