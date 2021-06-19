Kaza yerinde etrafa yayılan kanın nedeni çok başka çıktı

Afyonkarahisar'da, büyükbaş hayvan derisi yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölen ya da yaralananın olmazken, çevreye yayılan kan, bölgeye gelenlerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'da, büyükbaş hayvan derisi yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ölen ya da yaralananın olmazken, çevreye yayılan kan, bölgeye gelenlerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Bolvadin-Çobanlar karayolu Kocaöz Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ve çevresindeki mezbahanelerden kesilen hayvan derilerini toplayarak kent merkezine giden T.Y., idaresindeki 03 UL 533 plakalı kamyon, iddiaya göre yan yoldan çıkan S.U., yönetimindeki 03 ACJ 362 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs hurdaya dönerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çevreye yayılan kanları görenler önce şok geçirdi

Bölgedekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler kamyonetin kasasından hayvan derisi yüklü olduğun habersiz etrafa yayılan kanı görünce önce şok yaşadı ardından kanının nedeninin hayvan derilerinden kaynaklı olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı