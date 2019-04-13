Kaza yaparak 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu "Anlaşalım polise gerek yok" dedi

SAMSUN - Samsun'da otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza yerinden 50 metre uzaklıkta polis ekiplerince fark edilen otomobil sürücüsünün hafif ticari araç sahibine "Ağabey anlaşalım, polise gerek yok" demesi ise dikkat çekti.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfur Y. idaresindeki 06 JD 809 plakalı otomobil, Erdem A.'nın kullandığı 55 D 0533 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Erdem A.'nın yanı sıra yanı sıra her iki araçta bulunan Sevgi K., Ergül Ş., Aslı Su Ş., Kadir D. ve ismi belirlenemeyen bir kişi vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlendi

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Tayfur Y. ise kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta polis ekiplerince fark edilerek kaza yerine getirildi. Polis aracının yanına getirilen otomobil sürücüsünün bu sırada kazaya karışan hafif ticari araç sahibine "Ağabey anlaşalım, polise gerek yok" demesi dikkat çekti. Polis ekiplerince alkolmetreye üfletilen sürücünün 1.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA