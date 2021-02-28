Kaza sonucu ölen pizzacı motokuryenin cesedi terk edildiği sokakta bulundu

DENİZLİ'de Üçgen kavşağında yol ortasında kaza sonucu hasar görmüş pizza şirketine ait bir motosiklet, bir araca ait plaka ve cep telefonu bulundu. Motosikletin bulunmasından yaklaşık 1 saat sonra olay yerine 800 metre uzaklıkta sokak arasında motosikleti kullanan Enes Dailli'nin cesedi bulundu. Dailli'nin kendisine çarpan kişi tarafından sokak arasına taşınıp, terk edildiği sanılıyor.

Denizli şehir merkezinde bulunan İzmir, Antalya ve Ankara karayollarının kesiştiği Üçgen kavşağında gece saat 00.15 sıralarında yol ortasında motosiklet gören sürücüler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisleri, kavşağın Ankara karayolu istikameti çıkışında kaza sonucu hasar görmüş bir pizza şirketine ait 20 V 6593 plakalı motosiklet, cep telefonu ve motosiklete çarptığı tahmin edilen araca ait 16 JN 408 plaka buldu. Polis, motosikletin yeni bir kazaya neden olmaması için çekiciyle kaldırılmasını sağladı. Ardından bulunan plaka ile ilgili incelemelerde bulundu. Ekipler, yerde buldukları cep telefonu ile kazazedenin yakınlarına ulaştı. Motosikleti kullanan kişinin bir pizza şirketinde çalışan ve evlere paket servisi yapan Enes Dailli olduğunu tespit edildi. Dailli'nin, çevredeki hastanelerde yaralı halde olup olmadığı araştırıldı. Hastanelerden sonuca ulaşılamazken, yaklaşık 1 saat sonra Dokuzkavaklar Mahallesi 2045 sokakta, olay yerinen 800 metre uzaklıktaki karayolu kenarında bir kişinin sokak ortasında yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine sokağa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kotrolünde yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında trafik polisleri ve olay yeri ekipleri kaza yeri ile sokakta inceleme yaptı. İncelemede ise ölen kişinin Enes Dailli olduğunu belirlendi. Dailli'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dailli'nin olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, kaza yapan ve cesedi taşıyan aracın sürücüsünü arıyor. Alkollü olduğu iddia edilen Enes Dailli'nin kullandığı motosiklete üçgen kavşağında bir aracın çarptığı ve Dailli'nin cansız bedeninin sürücü tarafından sokak arasına araçla götürülerek erk edildiği sanılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN