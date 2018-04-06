Kaza Sonrası Beyin Ölümü Gerçekleşen Gencin Organları 5 Kişiye Umut Oldu

Afyonkarahisarda traktör kazasında hayatını yaralanan ve ardından beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin oranları 5 kişiye umut oldu. Ailesi tarafından organları bağışlan gencin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 4 saatlik bir operasyonla alınan organlar hava ve kara yoluyla çeşitli illere gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 15 gün önce trafik kazasında yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organları, ailesince bağışlandı. Adı açıklanmayan gencin organlarını almak için Ankara, Antalya ve Isparta'dan 12 kişilik sağlık ekibi, özel bir uçak ve ambulanslarla Afyonkarahisar'a geldi. Ekip, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 saat süren operasyon sonunda gencin organlarını üç ekip tarafından alarak, illere götürüldü. Gencin kalbi Ankara'da, bir böbreği ve korneası Antalya'da, bir böbrek Konya'ya ve karaciğerinin ise Isparta'da belirlenen hastalara nakledileceğini belirtti.

Organ bağışı ve nakli ile ilgili gazetecilere bilgi veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, gencin yaklaşık 15 gün önce traktörden düşerek yaralandığını ve hastane acil servisine getirilerek beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi. Duran, gencin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından aileyle görüşüldüğünü belirten Duran, "23 Martta hastanemize gelen gencin dün itibari ile beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz örnek bir davranış göstererek oğullarının organlarını bağışladı. Gencin kalp, karaciğer, kornea ve böbrekleri yapılan görüşmelerin ardından uygun hastalara nakli için çalışma başlatıldı. Organlar üç ilden gelen ekip tarafından ameliyatla alınarak belirlenen hastalara nakledilmek üzere gönderildi" dedi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Yücel Erdoğan ise "Ankara'dan 4, Isparta'dan 6 ve Antalya'dan gelen toplam 12 kişilik ekip buraya geldi. Isparta'dan gelen ekip, karaciğeri alacak. Böbreklerden biri ve kornea Antalya'ya gönderilecek. Kalp ise Ankara'dan gelen ekip tarafından alınarak götürülecek. Kalp, hızlı götürülmesi için özel bir uçakla Ankara'ya nakledilecek. Diğer organlar ise karayolu ile ambulanslarla ilgili illere götürülecek. Hastamızın ikinci böbreğinin kime nakledileceğiyle ilgili tetkikler devam ediyor. Gencimizin organlarının 5 hastaya hayat vermesini umuyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Yardımcısı Battal Mert Genç, organ bağışının önemine işaret ederek gencin 3 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek ailenin de onayı ile organların alınmasıyla ilgili işlemlerin başladığını söyledi. Genç, "Ülkemizde son zamanlarda organ ve doku nakli hastası çoğalmakta. Bu artışla birlikte organ nakli yapılmadığından dolayı da 60 bin kişi sırada beklemekte. Biz de organ nakli bekleyen hastalarımıza bir nebze de olsa umut olmak adına Afyon Devlet Hastanesi olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Ben buradan bütün toplumu organına bağışına davet ediyorum. Organ bağışından korkmasınlar, organlarını bağışlasınlar. Bugünkü hasta yaklaşık 15 gün önce yatan bir hasta. Üç gündür biz beyin ölümü teşhisi koymak için testler yapıyorduk. Dün akşam 16.00 gibi beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin onayı doğrultusunda da organların alınması ile ilgili işlemler başlattık. Bundan sonra da inşallah organlar başkalarına hayat olacak. Organlardan kalp 2 böbrek, kornea, karaciğer kullanılacak İnşallah hastalarımıza umut olacak" dedi.

12 kişilik ekip tarafından 4 saat süren operasyonun ardından alınan organlar hava ve kara yoluyla organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. - AFYONKARAHİSAR