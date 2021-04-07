Kaza kırıma uğramak nedir? Kaza kırım nedir?
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Kaza kırıma uğramak nedir? Kaza kırım nedir?

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Kaza kırıma uğramak nedir? Kaza kırım nedir?

Kaza kırıma uğramak nedir? sorusu Konya Karatay'da düşen ve bir personelin şehit olduğu kazadan sonra merak edilen konulardan biri oldu. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı, eğitim esnasında düştü ve bir askerimiz şehit oldu. İlk açıklama Bakanlık'tan geldi.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı düştü. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı pilot yüzbaşı şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yerinden ilk görüntüler de ajanslara düşmeye başladı. Kaza kırıma uğradı nedir? Kaza kırım ne demek? Helikopterin kaza kırıma uğraması ne anlama gelmekte? Detaylar haberimizde!

BAKANLIK: UÇAK, BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KAZA KIRIMA UĞRADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

KAZA KIRIMA UĞRAMAK NEDİR?

Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI NE ANLAMA GELMEKTE?

Uçak kazasında ölüm durumu varsa 'kırım ifadesi kullanılmaz. Bu durumda olay için kaza ifadesi tercih edilir. Havacılıktaki terimler şu şekilde özetlenebilir;

Kaza : En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselerdir.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü

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