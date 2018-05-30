Kaza Geçiren İYİ Parti Milletvekili Adayları, Ölümden Döndü

İYİ Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı için Ankara'ya giden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

TANITIM TOPLANTISI İÇİN GİDİYORLARDI

Kaza sabah saat 07.30 civarında Kırıkkale Balışeyh mevkinde meydana geldi. Ankara'ya İYİ Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı için Samsun'dan yola çıkan Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol dahil 6 kişiyi taşıyan araç şarampole yuvarlandı.

YARALANANLARIN İSİMLERİ

Kazada, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, Milletvekili adayları İbrahim Özyer, Önder Fatih Şenol, Samsun Büyükşehir Belesiyesi Meclis üyesi Recep Güleroğlu ve aracı kullanan İbrahim Özyer'in oğlu Alper Özyer yaralandığı bilgisi edinildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Milletvekili adayı Önder Fatih Şenol Kırıkkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar fakülte hastanesinde tedavi altına alındı.

İşte olay yerinden görüntüler;