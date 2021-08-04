KAYÜ Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYÜ Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet sevinci

KAYÜ Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet sevinci
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet heyecanı yaşandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet heyecanı yaşandı.

KAYÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet ve şed bağlama törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, meslek okulu müdürleri, senato üyeleri ve akademik personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninin açılışında konuşan Sosyal Bilimler MYO Müdürü Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Karamustafa ise konuşmasında, geçtiğimiz yıl salgın edeniyle yapılamayan mezuniyet törenlerini bu yıl kısıtlı da olsa gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Üniversite olarak mezuniyet törenlerinde neden kep atma yerine şed kuşağı bağlandıklarına da değinen Karamustafa, "Bu kuşak bilgelik kuşağıdır. Bu kuşak tecrübe kuşağıdır. Bu kuşak sabır kuşağıdır. Atamıza, dedemize, babamıza, kültürümüze, devletimize sadakat içerisinde olacağız. Anamıza, babamıza, üniversitemize, devletimize, milletimize, bayrağımıza ve kadim değerlerimize vefa duygusunu taşıyacağız. İşte Kayseri Üniversitesi bu anlayış ve bu kavramları yükleyerek mezunlarını veriyor." ifadelerini kullandı .

Konuşmaların ardından dönem birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.Tören mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, mezuniyet kuşaklarının bağlanması ile son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Varank Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Seda Sayan Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAYÜ Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 10:01:19. #1.16#

title