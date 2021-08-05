KAYÜ ile Talas Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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KAYÜ ile Talas Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

KAYÜ ile Talas Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Talas Belediyesi arasında mesleki ve teknik eğitim ve üretim alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Talas Belediyesi arasında mesleki ve teknik eğitim ve üretim alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen işbirliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imzaladı.

Protokol töreninde yapılan konuşmada Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Biz Kayseri'de merkez hariç yedi ayrı ilçede birimleri olan bir üniversiteyiz. Kayseri'nin bütününde yer alan Kayseri Üniversitesi coğrafi konum ve dağılım olarak adıyla özdeşleşmiş bir üniversitedir. Kayseri Üniversitesi Büyükşehirden tüm ilçelere kadar Kayseri'deki tüm yerel yönetimlerden, bütün ilçelerinden, bütün belediyelerimizden gerekli desteği her zaman alan bir üniversitedir. Bu bağlamda Talas Belediyemiz de bize her daim destek olan ve katkı sağlayan belediyemizdir. Bugün burada imzaladığımız mesleki ve teknik eğitim ve üretim alanındaki işbirliği protokolü aslında fiiliyatta yürüttüğümüz işbirliğinin yazıya dökülmüş halidir ki, üniversitemiz ile Talas Belediyesi arasında kendi doğasında ve kendi dokusunda yürüyen işlere yönelik işbirlikleri imza altına alınmaktadır. Üniversitemiz mesleki ve teknik yükseköğretim odaklı bir üniversitedir. Aslında burada imzalayacağımız işbirliği ile tabanda bire bir gelişen işbirliğini metin haline döküyoruz. İmzalayacağımız bu işbirliği ile şehrin köklü ama unutulmaya yüz tutan zanaat ve el sanatları geleneğini, güncel tasarım ve sanat yorumlarıyla buluşturup sonraki nesillere aktarmak isteğimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında bölgede istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere üniversitemizdeki birçok teorik ve pratik uygulama faaliyetlerini Talas Belediyesi'nin desteği ile genişleterek büyüteceğiz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında Kayseri Üniversitesi ile baştan beri işbirliği yaptıklarını belirterek, "Kayseri Üniversitemiz ile eğitim işbirliğine önem veriyoruz. Bu çerçevede imzaladığımız işbirliği protokolü ile Zincirdere'de geçmişte yetimhane olarak kullanılan tarihi binayı restore ederek burada kurslar açacağız. Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin vereceği destek ile burada mimari restorasyon taş, ahşap, demir ve mermer ustaları yetiştireceğiz. Protokolde bahsi geçen diğer konularda da Kayseri Üniversitesine gerekli desteği vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, işbirliği protokolüne imza attılar. İmza protokol töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini gezdiler. Merkez Müdürü Doç. Dr. Hasan Cankurt, burada yapılan üretim ve araştırma çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Kayseri Üniversitesi Spor Salonu'nda Talas Belediyesi tarafından çocuklara yönelik verilen basketbol kursunu ziyaret eden Rektör Karamustafa ile Belediye Başkanı Yalçın, kurs eğitmeni eski milli basketbolcu Fatih Solak ile sohbet etti ve kursiyer çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdiler. Kurs ziyaretinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya Talasgücü Belediyespor takımının formasını hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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