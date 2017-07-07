Kayserispor'un 2 Romen Transferi: "Uyum Sorunu Yaşamadık"

ROMANYA milli takımının 2 oyuncusu Christian Sapanaru ile kaleci Silvio Lung, transfer oldukları Kayserispor'da buluştu. İki Romen futbolcu, "Takıma hemen uyum sağladık. Uyum güçlüğü yaşamadık" dedi.



Kayserispor teknik direktörü Mario Sumudica'nın geçen sezon çalıştırdığı Romen Astra takımında sagbak ve libero oynayan, Romanya A milli takım kaptanı Sapanaru ile yine ülkesinin milli takımının Astra'nın file bekçisi Silvio Lung, kısa sürede sarı kırmızılı takıma uyum sağladı. Teknik kadronun tümünün Romen olması nedeniyle uyum güçlüğü yaşamadıklarını belirtern Sapunaru ve Lung, "Kayseri güzel bir kent. Hele hele Kayserispor tesisleri mükemmel. Elimizden geleni ortaya koyup, Kayserispor'un başarılı olmasını sağlayacağız" diye konuştular



WELLİNTON YARIN ERZURUM'DA



Kayserispor'un sezon açılışında bulunmayan ve 10 günden beri Türkiye'de olmadığı için antrenmanlara katılmayan Wellinton'un yarın İstanbul üzerinden Erzurum'a giderek kampa katılacağı bildirildi. Diş ameliyatı olduğunu telefonla yöneticilere ileten Wellinton'un bugün de İstanbul'a uçağını kaçırdığı için yarın Türkiye'de olacağı ifade edildi. Kayseri 6'nci Noteri tarafından hakkında zabıt tutulan Wellinton'un, 9 günlük geç gelişiyle ilgili geçerli bir mazereti ortaya koyamaması halinde yüklü para cezasına çarptırılacağı bildirildi.



13 FUTBOLCU ALINDI



Sarı kırmızılı takım, yeni sezonda kadrosunu Asamoah Gyan( Forvet- Al Ahli -Gana milli takımı), Silvio Lung (Astra- Romen A milli takım kalecisi),Gonzalo Espinoza ( Ude Chile- orta saha-Şili A milli takımı, Dejan Meleg (Wojvodina- orta saha- Sırbıstan U-20 milli), Atila Turan (Reims-sol bek),Erdal Öztürk (Bayern Münich- orta saha),Geoffrey Bia (Sion- kanat oyuncusu- Belçika A milli), Ömer Kandemir (Bandırmaspor- sağbek -Türkiye U 20 milli), Oğuzhan Berber (Adana Demirspor- Solbek-Türkiye A2 milli), Stephane Badji ( Anderlech-orta saha- Senegal A milli), Christian Sapunaru ( Astra-stoper- Romanya A milli), Şamil Çinaz ( Bursaspor-ön libero), Fernando Boldrin (Bucuresti-orta saha) ile takviye etti. Yeni transferlerden Gana milli takımının yıldız oyuncusu Asamoah Gyan, teknik kadrodan aldığı izinle 16 Temmuz'da Avusturya kampında olacak.



