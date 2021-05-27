Kayserispor'da yönetim değişecek
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Kayserispor'da yönetim değişecek

Kayserispor'da yönetim değişecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında yeni bir yönetim kurulu oluşacağını ifade etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul toplantısında yeni bir yönetim kurulu oluşacağını ifade etti. Ana sponsor Erciyes Anadolu Holding'e ve CEO Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür eden Başkan Berna Gözbaşı, 17 kişilik yönetim kurulundan aradığı desteği göremediğini de söyledi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe ödediği rakamı açıklarken yönetim kurulu üyelerinin de ne kadar kulüp kasasına katkı sağladığını da belirtti. Kayserispor'a 1,5 yıllık süreçte 170 Milyon TL'nin üzerinde bir destek verdiğini söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, bu süreçte 17 kişilik yönetim kurulundan sadece 3 Milyon TL destek görebildiğini dile getirdi. Başkan Berna Gözbaşı, "Burası Süper Lig kulübü. Buranın yöneticisi olmak çok onurlu, çok asil bir görevdir. Bununla birlikte bunun yükünü kaldırabilmek gerekir. Nasıl başkanlığa geldiğim belli olduğu için, yönetici listesindeki arkadaşlar ile de sonradan tanıştığımı belirteyim. Yani listemi ben belirlemedim. İlk göreve başlarken ya para, ya emek verilmesini ama poz verilmemesini istemiştim. Bugün yine aynı noktadayım. Her gün icra geliyor. Her Cuma icra geliyor. Bir 20 bin TL'yi ödeyip de ortadan kaldırılmıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. İllaki benim ödemem bekleniyor. Süper Lig kulübünde yöneticilik yapmanın bir bedeli var. O koltuğun bir ağırlığı var. Para vermeyen ama hesap sorma peşinde olanlar var" dedi.

Başkan Gözbaşı, "Başkan değil de, sponsor olsaydım bu kadar sıkıntıya girmezdim. Her sezon 3 tane loca alır, 5 tane deplasmana götürürdüm. Benden iyi de kimse olmazdı. Bu arada kulübümüzün ana sponsoru Erciyes Anadolu Holding'e çok teşekkür ederim. Biz talep etmeden kendileri yeniden katkı sağlıyor. Ana sponsorumuz gerçekten ana sponsor. Yeni sezon için bir şey vermek zorunda değiller ama yine görüşüyoruz. Yine destek olacaklarını düşünüyorum. Erciyes Anadolu Holding'e ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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