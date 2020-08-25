Kayseri'ye bir aile sağlığı merkezi daha
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Kayseri'ye bir aile sağlığı merkezi daha

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas'ta yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin yapımını üstelenen hayırsever Osman Akgöz ile protokol imzaladı.

Kayseri'ye bir aile sağlığı merkezi daha
25.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:56

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas'ta yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin yapımını üstelenen hayırsever Osman Akgöz ile protokol imzaladı.

Vali Günaydın, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde, Kayseri'nin hayırseverlerinin yoğun olduğu, çok güzel eserler kazandırdıkları bir şehrimiz olduğunu söyledi.

Vali Günaydın, "Eğitim alanında, sağlık alanında ve birçok alanda hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu güzel hizmetler bizlerin işlerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın da daha kolay ve daha kaliteli hizmet alması için çok önemli görevler yerine getiriyor. Belediyelerimize ve Belediye başkanlarımıza vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyor, vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum. Osman Bey'e ve değerli ailesine bu hayır için özellikle teşekkür ediyorum. Hayır işi diğer vatandaşlarımızın da arzu ettiği bir husus, imkan ve fırsat ortaya çıktıkça, hali vakti yerinde olan Kayserili hemşehrilerimiz bu tür hayırları yapmaktan asla geri durmuyorlar. İnşallah bundan sonrada daha nice hayır işlerinde bir araya gelmeyi temenni ediyorum" dedi.

Hemen hemen her hafta bir hayırseverin yapmış olduğu eserlerin açılışını yaptık-larını ifade eden Vali Günaydın "Bu güzel yatırımların bir an önce neticelenmesi için bütün kamu kurumlarımız destek veriyor, özellikle belediyelerimiz ve belediye başkanlarımızın çalışmaları her türlü takdirin üzerinde. Yine aynı şekilde ilgili müdürlüklerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın gayret ve çalışmaları ile biz bu yatırımları inşallah en kısa sürede ve en faydalı şekilde kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da, yapılacak olan bu merkezin Kayseri'nin en büyük mahallesi olan 80 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi'ne yapılacağını ifade ederek, bu sağlık merkezinin hizmet edeceği nüfusun ortalama 24 bin kişi olduğunu belirtti.

Aile Sağlığı Merkezi'ni yaptıracak hayırsever Osman Akgöz ise imkanlar dahilinde hayırlarına devam edeceğini ifade ederek, Aile Sağlığı Merkezinin yapımında emeği geçen başta Vali Günaydın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırsever Osman Akgöz, Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımına ilişkin protokolü imzaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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