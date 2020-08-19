Kayseri Valisi Günaydın En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor Kayseri Valisi Günaydın En büyük risk kaynağı düğünler görünüyorKAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerini denetleyerek, vatandaşı uyardı.

Kayseri Valisi Günaydın En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor

KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerini denetleyerek, vatandaşı uyardı. Günaydın, En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor. Düğünlerdeki riski minimize ettiğimizde çok rahat konuma geleceğiz dedi.

Kayseri Valisi Günaydın, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge doğrultusunda, kentte denetimlerde bulundu. Vali Günaydın, iş yerlerine girerek, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Kayseri'de koronavirüsle mücadelenin devam ettiği söyleyen Günaydın, Bizler bu mücadelede zaman zaman kentin çeşitli yerlerinde sosyal mesafe ve maske denetimlerimizi yapıyoruz. Bizlerin amacı ceza yazmak değil, farkındalık oluşturmaktır. Vatandaşlarımız açıklanan kurallara uymalıdır. Kayseri ile ilgili önümüzdeki günlerle alakalı kısıtlama söz konusu değil. Düğünlerle ile ilgili sabit ekiplerimizi görevlendirdik. Düğünlerimizde biraz daha dikkatli olursak Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına riayet etmeliyiz. En büyük risk kaynağı düğünler görünüyor. Düğünlerdeki riski minimize ettiğimiz takdirde çok rahat bir konuma geleceğiz. Düğünlerde süreyi 3 saat olarak belirledik. Düğün sırasında kesinlikle temaslı oyunlar olmamalıdır. Düğün salonu sahiplerine bu konular broşürlü olarak anlatıldı. Düğünler konusunda hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Düğünlere gidenler çok fazla kalmadan maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek düğün yerlerinde bulunmalıdır dedi.

Kaynak: DHA