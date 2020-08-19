Kayseri Tabipler Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a anlamlı hediye
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Kayseri Tabipler Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a anlamlı hediye

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kayseri Tabipler Odası'ndan Başkan Büyükkılıç'a anlamlı hediye
19.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:42

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a Kayseri'nin ilk hekim belediye başkanı olması dolayısıyla hekim önlüğüyle resmedilmiş bir yağlı boya tablosu hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı görevini üstlenen Mehmet İlhan Şahin ve yönetimini makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Tabipler Odası'nı yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Ziyarette, Başkan Büyükkılıç'ın hem kişisel, hem de kurumsal olarak Kayseri Tabipler Odası için çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Şahin, "Uzun zamandır düşünüyordum. Kayseri'nin ilk hekim Belediye Başkanı Memduh Bey diye. Araştırdığımız da gerçekten bu bilgiyi teyit ettik. Kayserimiz büyük bir şehir onlarca belediye başkanımız şehrimizi yönetti ama aralarında hiç hekim yokmuş. O yüzden başkanımıza bu ziyarette eli boş gelmek istemedik. Kendisinin hekimliğini vurgu yaparak, böyle bir ressamımızın güzel eseriyle kendisini ziyaret etmek istedik. Zaman ayırdığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

Tabipler Odası'nın yeni yönetim üyelerine başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, hekim kimliğini çok önemsediğini kaydederek, şunları söyledi: "Yeni dönemin sizler için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Milletvekilliği de yaptım. Belediye başkanlığı da yapıyorum ancak, benim için aslolan kulağıma seda olarak gelen ses "Doktor Memduh Bey". Rahmetli Erbakan'da böyle söylerdi. Doktor kimliğimizi önemsiyoruz. Hele hele pandemi sürecinde. Doktorluk zaten saygın bir meslekti. Saygınlığı daha da arttı. Bu süreçte doktor abiniz olarak sizlerin şahsında sağlık camiamıza yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık bakanımızdan ve her kademede çalışan kardeşimize kadar. Hakikaten iyi bir sınav verdik ama sınav bitmedi. Tekrar yeni süreçler başlayabilir. Maske, Mesafe ve Temizlik üçlemini asla gözardı etmeyelim. Bu mesajı da vermiş olalım. Bugünlerde biraz hareketlendi süreç. Hepimizin dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kayseri Tabipler Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve beraberindeki heyetin Başkan Büyükkılıç'a hediye ettikleri hekim önlüğüyle olan yağlı boya tablosunun altında şu ifadeler yer aldı: "Kayseri'nin ilk Hekim Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Kayseri Tabipler Odası'nın Armağanıdır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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