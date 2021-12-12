KAYSERİ (İHA) - Kayseri Kitap Fuarı'ndan yeni ziyaretçi rekoru: 800 bin ziyaretçi

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı:

"Ziyaretçi 800 bin bandını geçerek yeni bir rekora imza attık"

"Daha iyi fuarlara hazırlık çalışmalarımız başlayacak"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık iş birliği ile Sezai Karakoç anısına düzenlenen Kayseri 4. Kitap Fuarı, son gününde 800 bin ziyaretçi sayısını görerek yeni bir rekora imza attı.

9 gün süren fuar boyunca ziyaretçiler sevdikleri kitapları alarak, şair ve yazarlarla düzenlenen söyleşilere katılma imkanı buldu. Son gününe kadar vatandaşlardan yoğun ilgi gören Kayseri 4. Kitap Fuarı'nda 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Yoğunluktan memnun olduklarını ve daha güzel fuarlara hazırlık çalışmaları yapacaklarını söyleyen Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, "Kayseri 4. Kitap Fuarı'nın bugün son günü. Buradaki yoğunluk görünüyor. Türkiye'de Kayseri Kitap Fuarı'nın önemi çok büyük ve ziyaretçi rekorunu her zaman elinde bulunduran bir kitap fuarı. Dün 724 bin ziyaretçi sayısı ile kapattığımız kitap fuarımız, bugün öğlen saatlerinden itibaren 800 bin bandını geçti. Bu da demek oluyor ki Kayseri Kitap Fuarı yeni bir rekora imza attı. Burada yayıncılar, yazarlar, ziyaretçilerimiz hepsi memnuniyetini dile getiriyor. Öncelikle hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bundan sonra alnımızın akıyla yeni bir kitap fuarını yeni bir rekorla devam ettirmek için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Öncelikle Kayserili hemşerilerimize, daha sonra çevre illerimizden buraya akın akın gelen Niğde, Nevşehir, Yozgat gibi şehirlerimizden gelen ziyaretçilerimizin hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Burada ziyaretçilerimiz bu yoğunluğu oluşturdukça, yazarlarımızın da memnuniyeti kat kat artıyor. Zaten yazarlarımızın da sosyal medya hesaplarında Kayseri ile alakalı güzel söylemleri ve paylaşımları olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.