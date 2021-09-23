Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı - Haberler
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Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi kapsamında liman kenti Misurata ile kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi kapsamında liman kenti Misurata ile kardeş şehir protokolü imza törenine katıldı.

Alaman Resort'ta gerçekleşen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve iş insanlarının yer aldığı heyetin yanı sıra, Libya İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi Bakan Yardımcısı, Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler ile Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sgutri'nin heyeti katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşı ve Libya milli marşı ile başlayan imza töreni, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Misurata Belediyesi'nin kısa tanıtım videolarının izlenmesiyle devam etti.

Törende, kürsüye davet edilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hemşehrimiz Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar beyin size selamlarını getirdim. Misurata şehrimizde kardeş olmanın heyecanını yaşayarak, değerli bakanlarımızı, kıymetli belediye başkanımızı, değerli büyükelçimizi, başkonsolosumuzu, kıymetli protokolü ve değerli basını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

İKİ BENZER ŞEHİR, KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Misurata şehrine benzediğine bizzat şahit olduklarını ifade ederek, "Bizleri misafir eden değerli başkanımız ve kıymetli meclis üyelerine ev sahipliklerinden dolayı şahsım ve birlikte bana eşlik eden heyetim adına teşekkür ediyorum. Kayseri'mizin ticaret, endüstri ve turizm merkezi olarak ne kadar Misurata şehrine benzediğini buradan görünce kardeşliğin çok daha doğru olduğunu paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

Kayseri'nin 6 bin yıllık ticari geçmişi olan bir şehir olduğunu belirterek, 4 endüstri merkezi ile bin 600 civarında fabrika bulunduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şehrin 5 üniversite ile değişik ülkelerden gelen öğrencilerin de yer aldığı 80 bin civarında üniversite öğrencisini misafir ettiğini söyledi.

KARDEŞ ŞEHİR SAYISI 15'E ULAŞTI

Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ülkenin adeta güvencesinin sembolü olduğunu anlatan Başkan Büyükkılıç, değişik ülkelerde kardeş şehirlerin söz konusu olduğunu, en önemlilerinden birisinin Bosna Hersek'in Gorazde ve Mostar şehirleri olduğunun altını çizerek, son süreçte Azerbaycan'ın Şuşa ile Libya'nın Misurata şehirleri ile kardeş şehir sayısının 15'e ulaştığını paylaştı.

Büyükkılıç, belediyecilik deneyimi ve altyapı çalışmalarının övünülecek durumda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla değişik ülkelerden gelen yetkililer ile şehrimizdeki belediyecilik uygulamalarını görmek amacıyla ziyaretler eksik olmamaktadır. İnşallah değerli başkanımız Mahmoud kardeşimiz ile el ele vermek suretiyle Kayseri'mizin bu deneyimini, tecrübesini ve imkanlarını, Misurata şehrimizin tabi ki ticari, endüstriyel konumunu adeta bir dayanışmaya dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin bölgesinde bir cazibe merkezi olduğundan bahseden Başkan Büyükkılıç, "Türkiye ile Libya'nın kadim dostluğunu pekiştirmek amacıyla, yerel ve belediye bazında Misurata ile kardeşliğimizi oluşturarak buna katkı sağlamayı amaçladığımızı ayrıca paylaşmak isterim" dedi.

Misurata Belediye Başkanı Mahmoud Sgutri de başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere kardeş şehir Kayseri heyetini, Misurata'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kardeş şehir protokolünün hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından 14 maddelik kardeş şehir protokolü, her iki başkan tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak imzalandı. Protokol kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Misurata Belediyesi, kültürel bilgi, bilim, teknoloji, ekonomi, sanayi, planlama, sanat, çevre, sağlık, eğitim, spor, turizm gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkiler üzerine çalışmalar yürütecek.

İmzaların ardından hediye takdimi yapılırken, törenin sonunda, Başkan Büyükkılıç ile Başkan Sguti, gazetecilerin sorularını cevapladı. - KAYSERİ

Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

Kayseri ile Misurata arasında 'Kardeş Şehir' imzaları atıldı

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