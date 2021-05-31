Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak
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Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak

Kayseri, girişimciliğini dünyaya 4 bin yıllık tabletlerle anlatacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kültepe antik kentinden çıkan senet, sözleşme ve aile anayasası gibi tabletlerin Kayseri'nin dünyanın en eski ticaret şehirlerinden biri olduğunu belgelediğini belirtti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kültepe antik kentinden çıkan senet, sözleşme ve aile anayasası gibi tabletlerin Kayseri'nin dünyanın en eski ticaret şehirlerinden biri olduğunu belgelediğini belirterek, "Bugün 4 bin yıllık geleneğini e-ticarete taşımaya hazırlanan bir Kayseri var. Donanımlı gençlerimiz ve her geçen gün gelişen altyapımızla e-ihracatta başarı öyküsü yazmak istiyoruz" dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından görüntülü platformda gerçekleştirilen 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' programına konuk olan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ticaretin başkenti olarak adlandırılan Kayseri'nin son dönemde turizm ve sanayide de önemli atılımlar yaptığını söyledi.

EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in moderatörlüğündeki programda ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, Türkiye'nin her noktasına 3 saatlik mesafede olmanın avantajıyla iç ticarette iyi bir konuma yerleşen Kayseri'nin dış ticarette de pandemiye rağmen rekor artış sağladığını söyledi. Bu yıl Kayseri ihracat hedefini 3 milyar dolar olarak belirlediklerini anlatan Gülsoy, "Yılın ilk 4 ayına baktığımızda bu hedefimizi çok rahatlıkla yakalayabileceğimizi görüyoruz. Kayseri'de ticaretin odağına pırıl pırıl gençler geldi. Yazılımı, elektroniği, dünyayı bilen gençlere altyapı hazırlıyoruz. Odağımızda e-ticaret var. Her üyemizi e-ticarete entegre edecek çalışmalar yapıyoruz. Ambalajlama ve lojistik alanındaki aksaklıkların giderilmesi üzerine altyapı çalışmaları yürütüyoruz. 4 bin yıllık ticaret kültürüne Ahilik felsefesini yerleştirmiş Kayseri elbette günümüz trendi e-ticarette de lider şehirlerinden biri olacak" dedi.

ULAŞIM ALTYAPISI TALEBİ

Ticaretteki en önemli eksikliği ulaşım altyapısında yaşadıklarını anlatan Gülsoy, kamudan otoban, yüksek hızlı tren yatırımları beklediklerini ifade ederek, "Her platformda "Ulaşım olmadan, ticaret olmaz" diye söylüyorum. Ürettiklerimizi limanlara daha hızlı ulaştıracağımız altyapıya ihtiyacımız var. 3 OSB'ye, 4 üniversiteye, 1 serbest bölgeye sahip güçlü bir altyapıya sahibiz. Ayrıca hayvancılık ve tarım OSB kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere olan bir şehiriz. Cumhuriyet'in ilk sanayileşme hamlelerine uçak fabrikası, Sümerbank tesisleri, savunma sanayi gibi büyük yatırımlarla destek veren Kayseri, kendini tanıtma konusunda sanırım biraz geride kaldı. Pandemi sonrası bu açığımızı da tanıtımlarla kapatıp Türkiye ekonomisine arzu ettiğimiz katkıyı sağlayacağız" diye konuştu.

ZENGİN TURİZM POTANSİYELİNE SAHİBİZ

Kayseri'nin turizmde tarih, doğa, gastronomi ve inanç turizmi gibi alanlarda var olan üstünlüğüne dikkat çeken Gülsoy, "Erciyes dağı gibi bir değerimizi geç de olsa fark ettik. Burada yaptığımız 200 milyon avroluk yatırımızın meyvelerini almaya başladık. Kış turizminden aldığımız geliri artırma çerçevesinde buradaki yatak sayımızı artıracak yatırımlar yapacağız. Bu projeye öncülük eden önceki dönem bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki'ye şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

YERLİ AŞI KAYSERİ'DEN

Kayseri'nin mobilya, elektrikli ürünler, gıda başta olmak üzere 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve cari fazla veren şehirler arasında yer aldıklarını belirten Gülsoy, Erciyes Üniversitesi'nin de kentin en önemli değeri olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin yerli aşı çalışmalarında faz-3 aşamasına geçtiğini hatırlatan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, "Covid 19'a karşı üretilen yerli aşıda faz-3 aşaması da geride kaldığında acil kullanım onayı alınacak. Antikor oluşturma ve koruma alanında yüzde 100 başarı sağlayan aşıyı Kayseri'nin üretmiş olması da büyük onur. Bu nedenle aşı fabrikasının Kayseri'de kurulmasını talep ediyoruz. Aşı ve ilaç sektöründe Kayseri olarak yer almak istiyoruz. Her zaman söylüyorum, Kayseri'nin sanayide, ticarette güçlü bir altyapısı var. Müteşebbisi ve hayırseveri bol olan bir şehiriz. Bu altyapı bizi Türkiye'nin en gelişmiş şehirleri arasına taşıyacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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