Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

KGC Başkanı Metin Kösedağ'a yeni görevinde başarılar dileyen Nergis, hayatını kaybeden eski başkan Veli Altınkaya'ya da Allah'tan rahmet diledi.

Yangın ve doğal afetler gibi olaylardan dolayı zor bir yaz geçirildiğine dikkati çeken Nergis, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu, açılan yaraların da hep birlikte sarılacağını dile getirdi.

Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İYİ Partili Ataş, vatandaşlarla bir araya geldi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Başkanı Sebati Ataman, ilçe başkanları ve parti yöneticileri, mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataş ve beraberindekiler, sanayi esnafının yanı sıra Kazancılar Çarşısı'ndaki esnafını ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Ataş, Kayseri'yi adım adım gezdiklerini ve farklı bölgelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktardı.

Esnafın da, çiftçinin de sıkıntıları olduğunu belirten Ataş, "Giderler yüksek, vatandaşın alım gücü düşük. Ay sonunu getirmeyi bırakın, gün sonunu bile zor getirdiklerini söylüyorlar. Esnafımız çok dertli ve zor durumda." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin sorunlarını dinlemeye devam edeceklerini anlatan Ataş, hazırlayacakları raporu da Meclis gündemine taşıyacaklarını kaydetti.

Kocasinan'dan aşure ikramı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile Ziyagökalp Mahallesi'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Başkan Çolakbayrakdar, burada, muharrem ayının, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği aşure ikramının ardından Çolakbayrakdar, milletvekili Tamer ile bölgede bulunan pazar yerini ziyaret etti.

Esnafın hatırını soran Çolakbayrakdar ve Tamer, esnafa hayırlı işler diledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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