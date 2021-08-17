Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'ye Mavi Yakışır" sloganıyla yaptığı aşı farkındalık çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'ye Mavi Yakışır" sloganıyla yaptığı aşı farkındalık çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her fırsatta aşı çağrısı yapan Büyükkılıç, İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde Leylüfer-Osman Hızal Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

65 yaşındaki elektrik ustası Bekir Gürlek'in aşı konusunda tereddüt yaşadığını ve henüz aşı olmadığını öğrenen Başkan Büyükkılıç devreye girdi.

Büyükkılıç, Gürlek'e doktor olduğunu söyleyerek, "Ya bu aşıyı yaptıracaksın bağışıklık kazanacaksın, ya bu hastalığı geçirip, bağışıklık kazanacaksın. Bu hastalığın nerede duracağını bilmiyoruz, yoğun bakımda mı oluruz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından ikna olan Bekir Gürlek, doktor başkanın refakatinde Kovid-19 aşısını oldu.

Kayseri'de taşkın toplantısı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğünde kent genelinde taşkın kanalların temizlenmesi, ıslahı ve gözden geçirilmesi ile alınması gereken önlemler konusunu masaya yatırdı.

DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ve ekibi tarafından, Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına yapılmakta olan ve planlanan hizmetler ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Orman yangınları, toprak kaymaları ve sel felaketleri olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, böyle bir süreç içerisinde şehri gözden geçirip kurumlar ve belediyelerle iş birliğinin en güzel örneklerini sergileyeceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, "Taşkın kanallarımızın temizlenmesi, ıslahı ve gözden geçirilmesi, alınması gereken önlemler konusunda dayanışma içinde belediyelerimiz ve kurumumuzun yapması gerekeni hayata geçirmemiz bizim olmazsa olmazımızdır."ifadelerini kullandı.

Kayseri mutfağı Koramaz'a taşınıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan doğa ve tarih harikası Koramaz Vadisi'nde Kayseri mutfağına özgü yemeklerin tadılabileceği bir mekan oluşturacaklarını belirtti.

Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas Mahallesi'ni ziyaret etti.

Gayretleri sonucu UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'nin kalıcı listeye alınması için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Büyükkılıç, burada yöresel yemeklerin tadılabileceği bir mekan da kurulacağını ifade etti.

Amaçlarının Kayseri'nin gastronomi kültürünün tanıtılması, konukların ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam sağlanması olduğunu belirten Büyükkılıç, "Vadimizde en büyük eksiklik olan yeme-içme mekanı ile ilgili çalışma da talimatımızla hayata geçiriliyor. Buraya gelen misafirlerimizin hem yerel ürünlerle kahvaltı yapmaları hem de yeme-içme mekanlarından ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak ve bu bölge insanlarına da istihdam oluşturmak amacıyla bir çalışma yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin