Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'na kısıtlamasız pazar gününde yoğun ilgi
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Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'na kısıtlamasız pazar gününde yoğun ilgi

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı'na kısıtlamasız pazar gününde yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

İç Anadolu'nun en büyük sosyal yaşam merkezlerinden Anadolu Harikalar Diyarı, normalleşmenin ilk pazar gününde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İç Anadolu'nun en büyük sosyal yaşam merkezlerinden Anadolu Harikalar Diyarı, normalleşmenin ilk pazar gününde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Niğde gibi çevre iller ile tatilini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin uğrak noktası Anadolu Harikalar Diyarı, 1 Temmuz'da ziyarete açıldı.

Normalleşme döneminin kısıtlamasız ilk pazar gününde öğlen saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan Mazakaland Eğlence Merkezi'ndeki mekanik aksamlarda gönüllerince eğlendi.

Kimi vatandaşlar arkadaş gruplarıyla kimileri ise çocuklarıyla buraya gelerek vakit geçirdi.

Eğlence merkezinde dondurma satışı yapan İsmail Ceyhan, havanın kapalı olmasına rağmen ilginin güzel olduğunu, bundan sonra daha da yoğun olmasını beklediklerini söyledi.

Ailesiyle gezmeye gelen Serdar Ekinci ise salgın dolayısıyla uzun süredir hafta sonlarını evlerinde geçiren insanların sıkıldığını dile getirdi.

Bugünü sabah saatlerinden itibaren çocuklarıyla dışarıda geçirdiğini anlatan Ekinci, "Herkes evde sıkılmıştı, biz de çok sıkılmıştık. Önce çocukları tekrar hayvanlarla tanıştırdık, hayvanat bahçesine gittik. Sonra bu oyun alanına geldik. Üzerimizdeki ölü toprağını attık." diye konuştu.

Almanya'da yaşayan ve tatil için Kayseri'ye gelen Canan Karademir de "Her yer çok güzel, Kayserimiz güzel. İnsanlar dışarıda olmayı özlemiş. Almanya'da da salgın dolayısıyla çeşitli tedbirler vardı. Bugünü dışarıda geçirdik." dedi.

Annesiyle eğlence merkezine gelen Ecem Nur Sapancı ise "Burayı çok beğendim. Ağabeylerim de çok beğendi. Korku tüneline girdim, su balonuna bindim." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla gezen Salih Çakmak ise salgından dolayı insanların birçok pazarı evde geçirdiğini anımsatarak, "Gerçekten sıkılmıştık. İlk pazarımızda alışveriş merkezine gittik, şimdi oyun makinelerine bineceğiz. Her pazar böyle geçer inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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