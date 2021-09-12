Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar - Haberler
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Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nce 3 farklı etapta düzenlenen 'İstikbal Yarı Maratonu' renkli görüntülere sahne oldu.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nce 3 farklı etapta düzenlenen 'İstikbal Yarı Maratonu' renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e herkesin koştuğu yarışmada, dereceye giren sporculara ödül verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez 'Yarı Maraton' koşu yarışması düzenledi. 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre elit ve halk koşusu olarak 3 farklı etapta düzenlenen yarışmanın startını, Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç verdi.  Anadolu Harika diyarında başlayan 21 kilometrelik  yarışmada, sporcular Cumhuriyet Meydanı'ndan dönüş alarak bitiş çizgisine ulaştı. 21 kilometrelik yarı maraton koşusunda erkeklerde Sezgin Ataç, 1 saat 4 dakikalık derecesi ile birinci, Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde Yayla Günen birinci, Fatma Karasu ikinci, Nuran Satılmış ise üçüncü oldu.

BEBEKLERİ İLE KATILDILAR

21 kilometre yarışmanın ardından 10 kilometrelik elit kategorisi yarışı yapıldı. Elit kategorisinde Fikret Ünal ve Şeymanur Ünal çifti, 10 aylık bebekleri Egemen'i bebek arabasına koyarak yarıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan halk koşusunda ise 7'den 70'e yaklaşık binlerce kişi birincilik için koştu. Dereceye giren sporculara, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere Kayseri protokolü ödül verdi.


- Kayseri
Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Kayseri'de Yarı Maraton'a yoğun ilgi; bebekleriyle katıldılar

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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