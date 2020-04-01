Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı - Haber
İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Zabıta

Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı Semt pazarı giriş çıkışları, zabıta denetiminde yapılıyor Pazar esnafından sağlık personellerine ücretsiz alış veriş desteği İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile Kayseri'de semt...

01.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:53
Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

Semt pazarı giriş çıkışları, zabıta denetiminde yapılıyor

Pazar esnafından sağlık personellerine ücretsiz alış veriş desteği

KAYSERİ - İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile Kayseri'de semt pazarlarının giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca pazar esnafından sağlık personeline destek olarak da ücretsiz alış veriş imkanı sağlandı.

Önlem olarak pazar esnafına maske eldiven dağıttıklarını ve sosyal mesafelere uygun kurulum yaptıklarını söyleyen Kayseri Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbulut, "Belediyemiz tarafından pazarlarımızın giriş ve çıkışlarında önlemler alındı. Dezenfekteler yapılıyor vatandaşlarımıza ve biz de esnafımız ve müşterilerimizin sağlıkları açısından maske ve eldiven dağıtarak, ürün seçme olayını kaldırdık. Esnafımız tüm hizmeti veriyor müşterilerimize. Pazar saatlerimiz de değişti. Açılışı sabah saat 9 gibi yapıyoruz akşam saat 19.00'da da kapatıyoruz. Bu uygulamalardan esnafımız da müşterilerimiz de memnun. Bunların hepsi insan sağlığı için. Tedbirlerimizi aldık ve şu an müşterilerimiz de tereddütsüz alış verişlerini yapabilirler.65 yaş üstü vatandaşlarımızın pazar yerlerine çıkmalarını önermiyoruz. Çocukları zaten almak yasak. Müşterilerimiz de ihtiyacı olanı alıp gitmeliler. Pazarda keyfi gezmesinler" dedi.

24 yıllık pazar esnafı Bahattin Bakırcı ise, "Bu uygulamalarla biz vatandaşlarımızı ve kendimizi düşünüyoruz. Çok güzel bir uygulama ve bunun da devamının gelmesini istiyoruz. Biz de bütün sağlık personellerimize tezgahımızda kimlik kartlarını göstermeleri koşulu ile istedikleri üründen ücretsiz olarak 2 kilo alıp gitmelerini sağlıyoruz. Bütün sağlıkçılarımızı destekliyoruz. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Pazara alış verişe gelen Melek Kabakçı da, "Bence güzel bir uygulama. 15 gündür evdeydik ve ihtiyaç halinde çıktık pazara. Pazar önceki gibi değil, tenha. Bu duruma çok sevindik, hep böyle olsa keşke. Evde baktım malzemelerimiz azalıyor, benim de ilk yaptığım şey pazara çıkmadan önce eczaneye gitmek oldu. Vatandaşlar da bu şekilde ihtiyaçlarını almaya çıkmadan önce önlemlerini alabilirler. Bizler de bu tedbirlerin yeterliliğini bilmiyoruz. Televizyonlardan gördüklerimiz kadar bilinçliyiz. Sadece bu kadar. İnşallah hemen atlatırız" dedi.

Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha Haber
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haber
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi Haber
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynadı
Zonguldak'ta polis vatandaşlara moral vermek için "Ankara'nın bağları" şarkısıyla oynadı
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs salgını devam ederken lens takmayın
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Polis İngiltere
Şu an buradasınız: Kayseri'de semt pazarlarında korona virüs önlemleri alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 21:09:56. #1.15#
title