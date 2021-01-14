Kayseri'de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı
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Kayseri'de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

14.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:22
Kayseri'de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, Tekden Kayseri Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

ÇİN'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşıları, Tekden Kayseri Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Çin'den getirilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, bugün Kayseri'de de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Tekden Kayseri Hastanesi'nde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanları, hazırlanan aşı odasında aşı olmaya başladı. Tekden Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mahmut Kemal Gers, bugün itibariyle Türkiye'de sağlık çalışanlarına aşılama yapıldığını belirterek, "Bizde hastanemizde sağlık çalışanlarımıza ilk uygulamamızı yaptık. Gelecek haftalarda da vatandaşlarımıza aşı yapılacak. Gerek sağlık çalışanları gerekse de vatandaşlarımızın aşı olmak için mutlaka randevu almaları gerekiyor. Randevu alınmadığı zaman aşı yapılamıyor. Hedefimiz 4-5 gün içinde tüm sağlık çalışanlarımızın aşılama işlemini tamamlamak" dedi.

Aşı uygulanan Kardiyoloji Uzmanı Ali Kemal Küçük ise, "Aşı olurken hiçbir şey hissetmedim. Bu aşının iyi olacağını düşünüyoruz, zaten onun için yaptırdık. Daha önce benim çocuklarım koronavirüs hastalığını geçirdi. Ben bu hastalığa yakalanmamıştım. Antikor testlerim de negatifti. Malum bu süreç epey devam edecek. Onun için korunmak amacıyla aşıyı yaptırdık" diye konuştu.Aşı yapılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Alihan Hansu da, "Aşıda ilk dozumuzu yaptırdık. Tüm halkımıza da aşılama yaptırmalarını öneririm. Şuan herhangi bir yan etki hissetmiyorum" dedi.

 


Kayseri'de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı
Kayseri'de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı
Kayseri'de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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