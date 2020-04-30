Kayseri'de öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine bin torba un dağıtıldı
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Kayseri'de öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine bin torba un dağıtıldı

Kayseri'de Vefa Destek Grubuna üye öğretmen ve öğrenciler, Kocasinan ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere bin torba un dağıttı.

Kayseri'de öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine bin torba un dağıtıldı
30.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:00

Kayseri'de Vefa Destek Grubuna üye öğretmen ve öğrenciler, Kocasinan ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere bin torba un dağıttı.

Vefa Destek Grubu'na üye olan öğretmen ve öğrencilerin topladıkları para ile Kocasinan ilçesinde ihtiyacı olan bin aileye 25 kilogramlık un dağıtımı yapıldı. İlçedeki 170 okulun öğretmenleri, bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, Refika Küçükçalık Ortaokuluna gelen tır içerisindeki unların dağıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin bundan sonraki dönemde daha güçlü olacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Bugün Ramazan ayının bu manevi ikliminde, Türk Milletinin birlik ve beraberliğini gösteren bir organizasyonla birlikteyiz. Daha önce diğer ilçelerimizde de yapmıştık ve yapmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla toplanan unları, yine tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin evlerine kadar ulaştırıyoruz. Türk Milleti bu zor günleri İnşallah bu beraberlik duygularıyla tez zamanda aşacaktır. Toplumun her aşamasında yardımlaşmayı görüyoruz. Milli eğitim ailesi olarak da bizler elimizden gelen katkıyı verme çabası içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki bizim okullarımız maske ve dezenfektan üretiminde öncü oldu. Şu an da hiçbir maddi beklentisi olmadan çalışan arkadaşlarımız var. Türkiye'de meslek liseleri içerisinde en yüksek dereceye ulaşan okuluz burada. Aynı zamanda Belsin Çok Programlı Anadolu Lisemizde gönüllü öğretmenlerimiz yine maddi bir karşılık beklemeden, hiç durmadan maske üretiyorlar. Talas ve Melikgazi Belediyelerimizde 10 biner adet ürettik ve istek olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını buradan karşılama gayretindeyiz. Çok güzel örnekler yaşanıyor. Evinde maske diken arkadaşlar var ve bugün bir arkadaşımız evinde diktiği 800 tane maskeyi bize teslim etti. Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece, bu milleti kimse yıkamayacak ve bu süreci daha çabuk atlatacağız. Dünya eskisi gibi olmayacak ama Türkiye eskisinden daha güçlü olacak. Bizim de önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahiplerine un dağıtımlarımız devam edecek" dedi.

Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Samet Nurettin Özdemir ise, "Biz de öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla hatta velilerimizin de katkılarıyla bu kampanyaya katkıda bulunmaya çalıştık. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu kampanya çok büyük ilgi gördü. Şimdi de dağıtımını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu düşünüp hayata geçiren herkese de teşekkür ediyoruz. Şu an 170 okulumuz unları gelip alarak, kendi bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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