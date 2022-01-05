Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 20 yaralı var

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

KAYAK MERKEZİNDEN DÖNÜYORLARDI

Otobüste bulunan öğrencilerin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

İşte olay yerinden görüntüler;





AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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