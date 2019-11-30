Kayseri'de Festival Rüzgârı Esiyor

30.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:20

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 7.'si düzenlenen Kayseri Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli filmlerin seyirciyle buluştuğu festivalde sinema dünyasından önemli isimlerin konuşmacı olduğu panellerin yanı sıra çeşitli sergiler ve söyleşiler de gerçekleştiriliyor.



Talas Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Anadolu Sinemacılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 7. Kayseri Film Festivali sinemaseverleri birbirinden güzel eserlerle buluşturmaya devam ediyor.



Birçok değerli ismin katılımıyla görkemli bir açılışla startı verilen festival ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Festivalin ikinci gününde gerçekleşen "Kısa ve Uzun Metraj Film" gösterimleri Kayseri Park AVM ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda sinemaseverlere sunuldu.



22 FİLM GÖSTERİLDİ



Toplamda 22 filmin beyaz perdeye yansıtıldığı ikinci günde ilk olarak "Avarya" isimli film sinema dünyasından duayen isimlerin beğenisine sunuldu. Tüm gün devam eden gösterimlerde Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Değişen Bir Dünyaya Karşı", "Finiş", "Taş", "G.K", "Gümüş", "Reddedilen", "Mutavva", "Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi" ve "Servis" kısa filmleri yer aldı. Uzun metrajlı filmlerin beyaz perdeye yansıtıldığı Kayseri Park'ta ise ilk olarak "Kral Şakir" isimli animasyon filmi gösterildi. Daha sonra "Son Mektup", "Bırakın Çocuk Oynasın", "Kovan", "Saf", "7 Avlu", Küçük Şeyler", "Baba Nerdesin Kayboldum?", "Kızım Gibi Kokuyorsun", "Görülmüştür", "Kolej Havası" ve "Güvercin Hırsızları" isimli filmler seyirciyle buluştu.



GENÇ SİNEMACILARLA SİNEMA KONUŞULDU



Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleşen kısa film gösterimlerinin ardından fakülte konferans salonunda sinemaya dair paneller düzenlendi. İlki Belkıs Bayrak moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Faruk Güven ve Halil Kardaş sinema hakkında bilinmesi gerekenleri genç sinemacılarla paylaştı. Daha sonra düzenlenen "Anadolu Belge Ekolü" isimli panelde ise Burçak Evren moderatörlüğünde, Hasan Basri Özdemir, Musa Ak, Turgay Kural, Özcan Gürbüz ve Kerim Abanoz gençlerle bir araya geldi.



KÜLTÜR SANATIN YENİ MERKEZİ TOL KİLİSE



Talas Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen festivalin ikinci gününe Talas'ın tarihi mekanlarından olan "Tol Kilise" damgasını vurdu. Osmanlı Sokağı olarak da bilinen tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nda yer alan ve Talas Belediyesi tarafından restore edilerek sana galerisi haline getirilen tarihi mekan aynı gün iki ayrı etkinliğe sahne oldu. İlk olarak Yeşilçam Sergisi'nin düzenlendiği Tol Kilise'de daha sonra Aydın Orak'ın sinema ve oyunculuğa dair söyleşi etkinliği yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA