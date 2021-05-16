Kayseri'de evinin penceresinden etrafa ateş eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor
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Kayseri'de evinin penceresinden etrafa ateş eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor

Kayseri'de evinin penceresinden etrafa ateş eden kişiyi ikna çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de evinin penceresinden tüfekle etrafa ateş eden kişi, polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılıyor.

Kayseri'de evinin penceresinden tüfekle etrafa ateş eden kişi, polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi Erciyes Bulvarı'ndaki bir ikametten tüfekle etrafa ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği otomobilin camının kırılmasıyla kimliği öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis, tüfekle ateş ettiği belirlenen ve kısa bir süre önce Almanya'dan izne geldiği öğrenilen H.T'yi gözaltına almak istedi.

Ekiplere teslim olmayan şüpheli, tüfekle etrafa ateş etmeye devam etti. Polis ekipleri, eve yaklaşarak H.T'yi ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alınamadı.

Ağabeyi, kuzenleri ve diğer yakınları da H.T'yi ikna edemedi.

Olay yerine psikolog ve özel harekat ekipleri de sevk edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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