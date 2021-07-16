Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır

Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir dizi tedbirler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir dizi tedbirler aldı.

Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamamaları adına birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek.

Ekipler arife gününden itibaren Kovid-19 Salgını için Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını denetleyecek ve vatandaşlara uyarılarda bulunacak. Kurban Bayramı boyunca ekipler vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için 7/24 denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliğinin 232 29 60 no'lu telefonuna iletebilecekler.

Diğer yandan KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikayetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yapacak. Su ile ilgili şikayetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz'ın 187 no'lu telefonlarını arayabilecekler.

KESİM YERLERİNDE VETERİNER HEKİM

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. Veteriner hekimler, isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'de 58 kurban kesim alanı, toplam 4 kurban satış alanı belirlendi. Belirlenen noktalarda veteriner hekim görevlendirildi. Aynı zamanda belirlenen her kurban kesim noktası da kurbanlar vatandaşlara verilen randevularla belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek olup herhangi bir yoğunluğa mahal verilmemesi içinde çalışmalar yapılacak. Kurban Bayramı süresince ilgili birimler tarafından denetimler devam edecek. Kurban kesim alanı ve satış yerleri ile ilgili olarak; İlçe Belediye Başkanlıklarınca şehrin muhtelif yerlerinde duyuruları yapılacak.

OTOBÜS SEFERLERİ KURBAN BAYRAMI'NA GÖRE DÜZENLENDİ

Bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde de düzenlemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek. Yapılan düzenlemeye göre otobüsler bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü ve pazar günleri sürdürülen tarifeye göre çalışacak.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Ayrıca Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmaları yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlar engelli ve yaşlılara hizmet edecek. - KAYSERİ

Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler gönderdi
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının önlenmesine yönelik planları içeren genelgeler gönderdi
Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak, 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev...
Kurban Bayramı dolayısıyla trafik tedbirleri 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle alınacak, 120 bin 372 ekip, 226 bin 586 personel görev...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Hakan Sabancı Zeynep Bastık
Spor Alper Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:48:33. #1.16#

title