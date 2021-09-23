Kayseri Bilim Merkezi Teknofest'te yerini aldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yerini aldı.

21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 4.sü gerçekleşecek olan Türkiye'nin en büyük festivali TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Kayseri de katıldı. Bilim meraklılarının ilgisini çekecek hemen her konuda yaptığı etkinlikler ve Bilim Şenlikleri ile adından sıkça söz ettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, standını bu sefer İstanbul'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne kurdu. Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan, 100'den fazla deney düzeneği, Türkiye'nin 109 koltuk ile en yüksek kapasiteli planetaryumu, etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği robotik, sanat ve fen atölyeleri, özel tasarım galerileri ve kütüphanesi ve ayrıca bilim kamp ve şenlikleri gibi etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çeken kayseri Bilim Merkezi, milyonlarca kişinin katıldığı TEKNOFEST'te de ilgi odağı oldu. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kayseri Bilim Merkezi, İstanbul'daki festivalde eğitmenler tarafından yapılan bilimsel çalışmalar ile özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti.

Festivalde, TÜBİTAK standında 5 kişilik ekip ile yer alan Kayseri Bilim Merkezi, katılımcılara yapılan atölyeler ile robotik setleri tanıtıyor. - KAYSERİ