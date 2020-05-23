Kaymakamdan 10 bin çocuğa bayram harçlığı
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Kaymakamdan 10 bin çocuğa bayram harçlığı

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda harçlık ve şeker toplayamayan yaklaşık 10 bin anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencisine bayram harçlığı ve lokum dağıttı.

Kaymakamdan 10 bin çocuğa bayram harçlığı
23.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:18

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda harçlık ve şeker toplayamayan yaklaşık 10 bin anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencisine bayram harçlığı ve lokum dağıttı.

Kaymakam Ürkmezer tarafından başlatılan proje ile korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan Safranbolu'daki tüm anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerine, özel kutulardaki lokumlar, evlerinde teslim edildi.

Safranbolu'da ikamet eden tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile okulları başka bölgede olup Safranbolu'da ikamet eden 10 binden fazla öğrencinin evlerine hane hane Kaymakam Ürkmezer tarafından özel kutularda lokumlar gönderildi.

Evlerinde kalan ve sokağa çıkamayan öğrenciler için hazırlanan özel kutuları bizzat kendisi de ulaştıran Kaymakam Ürkmezer, "Bayram mutlulukları çocuklarımızla çoğalır, kanatlanır ve güzelleşir. Biz de bu bayram, Covid-19 tehdidi nedeniyle evden çıkamayan, okulundan, parklardan uzak kalan güzel çocuklarımızın bir nebze olsun mutluluğuna vesile olmak için, tatlı bir proje yaptık. Safranbolu'daki tüm anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerine hatta okulu başka bölgelerde olup Safranbolu'da ikamet eden tüm öğrencilere özel kutularda lokumlar götürüyoruz. İlçe Milli Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve muhtarlarımızın da desteğini alarak ulaştırdığımız hediyeler çocuklarımızı mutlu etti. Bir çocuğun yüzündeki masum gülümseme bizlere değeri ölçülmez bir kazançtır. Bu bayram başka bayram, sevdiklerimizin yanında olamasak da kalplerimizle onların yanındayız. Bu azim ve güçle her şeyin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Sizler evlerinizde Kalın biz sizin her zaman yanınızdayız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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