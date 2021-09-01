Kaymakama konvoylu uğurlama
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Kaymakama konvoylu uğurlama

Kaymakama konvoylu uğurlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden Uşak'ın Eşme ilçesine tayini çıkan Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'ü aşiretler konvoyla uğurladı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinden Uşak'ın Eşme ilçesine tayini çıkan Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz'ü aşiretler konvoyla uğurladı.

Sabahın erken saatlerinde ilçe halkı ve esnafıyla vedalaşan ilçe kaymakamı Murtaza Ersöz'ü ilçe halkı konvoyla uğurladı. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ilçedeki sivil toplum kuruluşları, ilçe esnaf ve halkı kaymakamı 30 km boyunca araçlarla yolcu etti. İlçe halkı duruşu ve halka olan yakınlığı nedeniyle Kendisini Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu ve Diyarbakır Emniyet müdürü Gaffar Okan'a benzettiği Ersöz bu ilgiden dolayı çok etkilendiğini belirterek ilçe halkıyla tek tek kucaklaştı. Burada ilçe halkına kısa bir konuşma yapan Kaymakam Ersöz İlçe halkından memnun olduğunu belirterek, kaymakamlık mesleğinin kutsallığına değindi. Ersöz daha sonra herkesten tek tek helallik isteyerek Uşak'ın Eşme ilçesine doğru yola çıktı. - AĞRI

Kaymakama konvoylu uğurlama
Kaymakama konvoylu uğurlama
Kaymakama konvoylu uğurlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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