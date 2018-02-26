Kaymakam Safitürk'ün Şehit Edilmesi Davası

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulundu, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz iki sanık duruşmaya katılmadı.



Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada, Kaymakamlığa ait kamera kayıtları, bilgisayarlar ve şehit Safitürk'ün cep telefonuyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Bazı sanık avukatları savunmalarında müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Bir sanık avukatı da şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ün tanık olarak dinlenmesini istedi.

Suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği ile müşteki avukatları ise dosyadaki eksiklerin giderilmesini ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Derik Hükümet Konağı'na ait kamera kayıtları, bilgisayarlar ve şehit Safitürk'ün cep telefonuna ilişkin inceleme sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.

Duruşmayı Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ile Mardin Şehit ve Gazi Aileleriyle Dayanışma Derneği Başkanı Velit Alptekin de izledi.

İddianame



İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu malına zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit edilmişti.