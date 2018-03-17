Kaymakam Kırlı'dan Şehit Ailelerine Ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, şehit ailelerini ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Teğmen Osman Ateş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Seyfettin Koç ile birlikte ilk ziyaretlerini Muratkolu köyündeki Şehit Menduh Sarıkaya'nın babası Mehmet Sarıkaya'ya yaptılar.

Kaymakam Kırlı ve beraberindeki heyet, daha sonra Aynalıhoca köyünde ikamet eden Şehit Yusuf Ulaş'ın ailesi ziyaret etti. Son olarak Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Er İzzet Ögeday'ın ailesi ziyaret edildi.

Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Kırlı, Malazgirt ve Çanakkale başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Ülkemizin refahı ve huzuru için bir karış toprağını düşmana vermeyerek şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizler bize şehidimizden emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi. - MUŞ