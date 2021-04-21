Kaymakam İrdelp: "Devletimiz köy yollarına büyük önem vermektedir"
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Kaymakam İrdelp: "Devletimiz köy yollarına büyük önem vermektedir"

Kaymakam İrdelp: 'Devletimiz köy yollarına büyük önem vermektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Erenköy beton yol yapımı ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Erenköy beton yol yapımı ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Oğuz Süngü, Zeki Öztürk, Sevdiğin Köyü Muhtarı Niyazi Öz ve Yeşilyurt Köyü Muhtarı İbrahim Pınar ile İlçe Özel İdare Müdürü ve personellerinin de katılımıyla, ilçemiz Erenköy yolunda kullanılacak olan beton ve Pmt malzemesi temini ile nakliyesinin ihalesi gerçekleştirildi. Devletimiz köy yollarımızda da beton malzeme kullanmaktadır. İlçemiz köy yolları da bu hizmetten yararlanmaktadır. Geçmişten bugüne hizmet konusunda gelinen nokta ortadır. Devletimiz köy yollarına büyük önem vermektedir. Köylerimize bu yol hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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