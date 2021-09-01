Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
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Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği

Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Kaymakam Yaman düzenlenen yemekte yeni görev yeri için tebrikleri kabul etti.

Programda söz alan Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu "Kaymakam Hasan Yaman ile pandemi ortamında çok yoğun çalışmalarımız oldu. İlçemizin her noktasında her kesiminde emeği var. Bu nedenle Bozüyük halkı adına kendilerine bu görevleri nedeniyle Bozüyük'teki hizmetleri nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Daha mesleğinin ileri safhalarında çok işler yapabilecek yaşta. Kendisine bundan sonraki yaşamında eşi ve çocuklarıyla beraber başarılı mutlu bir yaşam diliyorum. Kaymakamımızın gitmemesi bizi daha çok mutlu ederdi. Ama ne yazık ki Türkiye'de bürokrasi böyle bir ortam. Kaymakamımızda 5 yıldır burada. 5 yıl az bir süre değil görevler için. Onun için güzel bir yere gidiyor. Oradan çok daha güzel yerlere gidecek. Kendisine tekrar mutluluklar ve iyi görevler diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kendisine takdim edilen plaketleri ve hatıraları kabul eden Kaymakam Yaman, gecenin sonunda tüm misafirleri ile tek tek görüşerek veda etti. - BİLECİK

Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği
Kaymakam Hasan Yaman'a veda yemeği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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