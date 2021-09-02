Kaymakam Duru'dan duygusal veda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Duru'dan duygusal veda

Kaymakam Duru'dan duygusal veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yıl 4 ay boyunca Kaymakamlık görevini yapan Murat Duru; 'İkinci memleketim' dediği ilçeye veda etti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 5 yıl 4 ay boyunca Kaymakamlık görevini yapan Murat Duru; 'İkinci memleketim' dediği ilçeye veda etti.

19 Ağustos 2021 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy İlçesine atanan Kaymakam Murat Duru; Develi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve bir çok Develilinin katıldığı uğurlama programı ile ilçeye veda etti. Yeşilay, Kızılay ve Halat çekme federasyonu Develi temsilciliklerinin düzenlemiş olduğu uğurlama programında duygusal anlar yaşandı. Develi Kaymakamı Murat Duru, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlar ile helalleşerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Kaymakam Murat Duru Develi Kaymakamı olarak son kez Develi halkına seslenirken; "Develi kaymakamı olarak son konuşmam, tabi bundan sonra tekrar geleceğim. Bizim burada şenliklerimiz oluyor, Seyrani şenliğimiz oluyor, başka etkinlikler oluyor. İnşallah onlara katılım sağlayacağım, Develi'den temelli kopmayacağım. Benim 3 tane çocuğum var, Develi benim 4. çocuğumdu ve ben şuan 4. çocuğumdan ayrılmanın acısını yaşıyorum. Tarihi ve kültürel varlıkları oldukça zengin, Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Erciyes Dağı gibi Allah vergisi muhteşem doğal güzelliklere sahip, geçimi daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı, eğitim seviyesi yüksek, şehirciliği gelişmiş ve hızla da gelişme yolunda olan Develimize hizmet için 5 yıl 4 ay önce 'Ya Allah Bismillah' diyerek 2 Mayıs 2016 tarihinde ilçemizdeki görevime başlamıştım. Bugün itibari ile ayrılıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri gönlümde götürüyorum. Gittiğim her yerde 24 saat açık kapınız var, 24 saat gönlüm, kalbim sizlere açık, Develimizi hep takip edeceğim ve ne zaman Develi'de güzel bir haber olsun çok mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

Uğurlama Programında konuşan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Ben burada yüzlerce defa konuşmalar, etkinlikler yapmışımdır ama herhalde en hüzünlü konuşmam bu olacak. Çünkü 5 buçuk yıldan beri gayretli bir şekilde çalıştığımız kaymakamımızı buradan uğurluyoruz. Ben de duygu doluyum; çünkü bir ağabey, bir büyüğümüz olarak her zaman bizlere yol gösteren kaymakamımız görevi gereği buradan ayrılmak zorunda. Ben kendisine bugüne kadar Develimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Cabbar konuşmasının ardından Kaymakam Murat Duru'ya 'Teşekkür Belgesi', Develispor forması ve 2 adet fincan hediye etti. - KAYSERİ

Kaymakam Duru'dan duygusal veda
Kaymakam Duru'dan duygusal veda
Kaymakam Duru'dan duygusal veda
Kaymakam Duru'dan duygusal veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Elinde ipi görünce ağabeyi ve yengesini öldürmüş
Son dakika haber... Elinde ipi görünce ağabeyi ve yengesini öldürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Derya Baykal Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Marcao Mesut Özil Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakam Duru'dan duygusal veda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:52:03. #1.16#

title