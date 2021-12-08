Kaymakam Demirer'den öğrencilere moral ziyareti

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Pakize Özgen Ortaokulunu ziyaret ederek 8. Sınıf öğrencilerine moral verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Pakize Özgen Ortaokulu öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Burada 8. Sınıf öğrencilerine, Liselere Giriş Sınavına (LGS) çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Kaymakam Demirer, öğrencilere başarılar diledi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Demirer, kendileriyle sohbet etti. Okulun fiziki yapısı hakkında Okul Müdürü Cihan Demirbaş'tan bilgi alan Kaymakam Demirer, buradan ayrıldı. - MUŞ