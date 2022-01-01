Kaymakam'dan ikiz kardeşlere telekonferansla baba sürprizi

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılbaşında eğitimleri nedeniyle evlerine gidemeyen ikiz kız öğrencilere telekonferanslı sürpriz yapıldı.

Kaymakam Eren Arslan, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile birlikte yatılı kalan lise öğrencilerini yurtlarında ziyaret etti. Yılbaşına rağmen evlerine gitmeyerek eğitimlerine devam eden öğrenciler, karşılarında Kaymakam Eren Arslan'ı görünce şaşırdı. Ziyaretin sonunda Kaymakam Eren Arslan ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, öğrenciler arasında bulunan ve evlerine 100 kilometre uzaklıkta olan ikiz kardeşlere sürpriz yaptı. 2 haftadır ailesini görmeyen ikizler, telekonferans sistemiyle babalarıyla görüştü.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, telefonla ikizlerin babası Şenol Demir'i aradı.

İnegöl'ün Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 11. sınıfta eğitim gören ve yatılı kalan ikiz kardeşler Nurseli ve Nursena Demir (16) babalarını görünce mutluluk yaşarken, babaları ise şaşkınlık yaşadı. - BURSA