Kaymakam bayramlaşma töreninde uyarıda bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Kdz. Ereğli'de Kurban Bayramı dolayısıyla kaymakamlık ve belediyenin işbirliği ile bayramlaşma programı düzenlendi.

İnönü Parkı'nda bulunan Cam Kafe'de düzenlenen programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuh Boyraz, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, konuşmasında bayramlaşmayı kısıtlı imkanlarla pandemi kurallarına uygun olarak yapmayı uygun gördüklerini belirterek, "Pandemi kurallarının biraz daha yumuşatılması ile birlikte vatandaşlarımız yoğun bir şekilde ailelerini büyüklerini memleketlerini seyahate çıktılar. Bu sebeple yollarımızda şu ana kadar Ereğli ilçemizde ölümlü kazamız olmamakla beraber yaralamalı çok sayıda trafik kazamız oldu. Bu güzel bayramları, bu güzel enstantaneleri üzüntüye çevirmeyelim. Trafikte dikkat edelim." dedi.

"Daha fazla çalışma yönünde gayret gösteriyoruz"

Çorumluoğlu, Ereğli'de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Çorumluoğlu açıklamasında, "15 Temmuz ve benzeri etkinlikler birlik ve beraberlik içerisindeki kutladığımız yaşadığımız etkinliklerdir. Siyasi görüşümüz birbirimizden farklı olabilir, yaşantımız da farklı olabilir Ereğli'de bu ülkede yaşayanların iyi bir yaşam sürmesi için birlik ve beraberliğimizden ödün vermemiz gerekiyor. Ereğli'nin, ülkemizin hizmete ihtiyacı var. İnşallah biz ekonomimizin daha iyiye gitmesi ile pandemi kurallarının hafifletilmesi ile birlikte bunu daha rahat gerçekleştirebileceğiz. İster kabul edin ister etmeyin ne yazık ki pandemi bizim yaşantımızı ve ekonomimizi sekteye uğrattı. Ne kadar kurallara uyarsak normal yaşam ve ekonomiye daha rahat ulaşırız. Ereğli güzel bir memleket, burada yaşayan arkadaşlarımız belki fırsatını biliyorlar, bilmiyorlar ama bizim gibi 30 yıldır Türkiye'nin değişik noktalarını gören ve gezen kişi bunu daha net görebiliyor. Daha güzel daha yaşanabilir hale getirmek için bizlerin daha fazla çalışması gerekiyor. İlçe Kaymakamı ve beraberimdeki çalışma arkadaşlarımız, daire amirlerimiz olduğu halde daha fazla çalışma yönünde gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Programda davetlilere ikramlarda da bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı