Kaymakam Balcı, çocuklarla karın keyfini çıkardı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı çocuklarla karın tadını kayak tesisinde kızaklarla çıkardı.

Beyaza bürünen ilçede yağışa sevinen çocuklar, İlçe Kaymakamı Alper Balcı ile birlikte karın keyfini kızaklarla çıkardı. Karla beraber ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bıraktı.

Çocuklardan Şahin Kaya, "Kar yağdıktan sonra hava daha hafifçe oldu. Bu nedenle mutluyuz ve eğlenebiliyoruz. Kaymakamımız Alper Balcı ile birlikte Diyadin Kayak Tesisinde ilk kızakla kayma keyfini yaşadık." ifadelerine yer verdi. - AĞRI

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