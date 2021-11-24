Kaymakam Balcı, 10 yıl önce eğitimine destek olduğu öğretmene misafir oldu

ELEŞKİRT, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Ağrı'da Vali yardımcılığı yaptığı dönemde Eleşkirt ilçe kaymakamlığına vekalet etti. Bu vekalet sürecinde, okulu ile ilişiği kesilmesi gereken Abdulkadir Dırbo isimli öğrenciyi ikna ederek eğitimine devam etmesini sağladı. Kaymakam ve öğrenci, yıllar sonra Eleşkirt'te yeniden bir araya geldi.

Eğitimi çok önemsediğini söyleyen Alper Balcı "Ben yapı olarak eğitime önem veren bir ailenin çocuğuyum. Ağrı'da Vali yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde Eleşkirt Kaymakamlığına vekalet ediyordum. Dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü bana gelerek Abdulkadir Dırbo isimli bir genç olduğunu, disiplin ihlallerinin fazla olduğunu ve bu sebeple okul ile ilişiğini keseceklerini söyledi. Her insanın ikinci bir şansı olduğuna inanarak, bu sözlere şiddetle karşı çıktım ve bu genci görüp kendim konuşmak istedim. Abdulkadir ile oturduk konuştuk. Bana okuyacağına dair söz verdi. İlçeye geldiğim zamanlarda ders durumlarını soruyordum. Sonraki yıllarda ben Eskişehir'de Vali Yardımcılığı yaptığım zaman bana bir video gönderdi. Spor akademisinden mezun olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Çok memnun oldum tabii ki. Kaderimde yeniden Ağrı'da görev yapmak olunca, beni ziyarete geldi. Bende bugün iadeyi ziyaret yaparak Eleşkirt ilçesine gelerek, Abdulkadir'in ailesine misafir oldum. İyiki Abdulkadir'e bir şans daha tanımışız diyebiliyorum. " dedi.

Benden kaynaklı problemler dolayısı ile okulu bırakma aşamasına gelmiştim diyen Abdulkadir Dırbo ise " Beni okuldan atacaklardı. Bir abim git kaymakamla konuş, eğitime önem veriyor diyince soluğu kaymakamlıkta aldım. Durumumu anlattım. Bana okuyacak isen sana destek olacağım dedi. Bende kendisine okuyacağıma dair söz verdim. Eleşkirt'e geldiği zamanlarda eğitimimi soruyor takip ediyordu. Kaymakam bey tayin olduktan sonra ben liseyi bitirdim ve spor akademisini kazandım. Kaymakam beye vermiş olduğum sözü tutmanın gururunu yaşıyordum. Diyadin ilçesine tayin olunca onu görmek ve onunla konuşmak için sabırsızlanıyordum. Şimdide ailemle onu misafir ederek, bana olan desteğini konuştuk. Okumamda en önemli kırılma noktası olan kaymakamımıza, abime teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI

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