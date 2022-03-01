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Kaymakam Aslan'dan şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Aslan'dan şehit ailelerine ziyaret

Kayseri'nin Develi İlçesinde Kaymakam Sinan Aslan; Şehit Ali Taşöz ve Şehit İsmet Özdemir'in ailelerini ziyaret etti.

Kayseri'nin Develi İlçesinde Kaymakam Sinan Aslan; Şehit Ali Taşöz ve Şehit İsmet Özdemir'in ailelerini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Sinan Aslan; şehadet yıl dönümü vesilesi ile 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye İdlip'te şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz ve 1991 yılında Hakkarı Çukurca'da şehit olan Jandarma Er İsmet Özdemir'in ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Aslan ziyaretlerinde aileler ile bir süre sohbet etti. - KAYSERİ

Kaymakam Aslan'dan şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İsmet Özdemir, Sinan Aslan, Hisarcık, Şehit, Yerel, Haberler

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